هذا ما قاله وزير التعليم العالي عن التدريس باللغة الفرنسية في الجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، أن كل متخرج بشهادة جامعية أن يتقن لغتين عالميتين. إضافة إلى اللغة العربية.

وقال وزير التعليم العالي في رده على أسئلة النواب الشفوية في المجلس الشعبي الوطني، إن كلما تعلم الانسان لغة فتح نافدة ومجال آخر وأعطى وسيلة لنقل التكنولوجيا. وهذا ” من أجل بناء هذه الجدران المتينة للجزائر الجديدة، المنتصرة، الناشئة”. مردفا “يجب أن يتقتن اللغات العالمية من أجل تحقيق هذا”.

