هذا ما قاله وزير الخارجية التركي بعد لقائه ببوقادوم

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هذا ما قاله وزير الخارجية التركي بعد لقائه ببوقادوم
بقلم أسماء.ع

قال، وزير الخارجية التركي،مولود تشاوووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده عازمة على تطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر.

وكتب تشاووش أغولو بتغريدة له، “التقينا مرة أخرى، مع أخي صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري،بعد فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر”.

وأضاف “نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية،خلال اللقاء، قمنا بتبادل وجهات نظر مثمرة حول التطورات الإقليمية، وخاصة في ملف ليبيا”.


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