هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي عن موقف الجزائر اتجاه الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا قد بلغت الجزائر بآخر التطورات. في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا بالشراكة مع المجندين من إقليم دونباس.

وأشار لافروف عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية “نحن نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري المتزن والموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا. سواء كان في العلاقات الثنائية أو في مختلف المحافل الدولية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “لقد قدمنا للجزائر تقييما عاليا حيال موقفها، ونشكر التفهم الجزائري. الجزائر عضو في فريق الأعمال المشترك للجامعة العربية حول أوكرانيا. ولقد زار هذا الفريق روسيا مؤخرا كما زار كذلك أوكرانيا حيث أجرى مفاوضات مع وزير خارجية أوكرانيا”.

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