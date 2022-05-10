هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي عن موقف الجزائر اتجاه الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا قد بلغت الجزائر بآخر التطورات. في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا بالشراكة مع المجندين من إقليم دونباس.
وأشار لافروف عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية “نحن نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري المتزن والموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا. سواء كان في العلاقات الثنائية أو في مختلف المحافل الدولية”.
وأضاف وزير الخارجية الروسي “لقد قدمنا للجزائر تقييما عاليا حيال موقفها، ونشكر التفهم الجزائري. الجزائر عضو في فريق الأعمال المشترك للجامعة العربية حول أوكرانيا. ولقد زار هذا الفريق روسيا مؤخرا كما زار كذلك أوكرانيا حيث أجرى مفاوضات مع وزير خارجية أوكرانيا”.
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الروسي
وقد وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الجزائر في زيارة رسمية.
وحسب قناة الجزائر الدولية، تأتي الزيارة في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و روسيا.
وقد استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
كما قام وزير الخارجية الروسي بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد بالعاصمة. والوقوف دقيقة ضمت ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة.
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لافروف: العقوبات لن تكسر إرادة الشعب الروسي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنّ العقوبات لن تكسر إرادة الشعب الروسي في الدفاع عن مصالحه المشروعة.
وأضاف الوزير الروسي،: “لن تتمكن أية عقوبات ولا أية قيود من تحطيم إرادة شعبنا وإرادة القيادة الروسية التي تهدف إلى الدفاع عن الحقيقة التاريخية والمصالح المشروعة لروسيا، ومنع ظهور التهديدات المباشرة لأمننا وثقافتنا وتاريخنا، كما حدث لسنوات عديدة. وهذا الأمر على المحك الآن”.
كما ترغب روسيا، ووفقا للوزير مع “الغالبية العظمى من دول العالم”، في وجود نظام عالمي عادل.
إلى جانب ذلك قالت الخارجية الروسية، إنّ موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، مشيرة الى أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في حالة جمود.