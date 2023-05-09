هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي عقب استقباله من طرف الرئيس تبون

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إنّ زيارته للجزائر تأتي استكمالا واستمرارا للتعاون. والتنسيق الوطيد بين البلدين في كافة الأمور.

كما أكد الأمير فيصل، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه نقل إليه تحيات خادم الحرمين الشريفين. وسمو العهد بن سلمان عبد العزيز للرئيس والشعب الجزائري.

وأشار المتحدث، إلى أنه وجد توافق تام في الرؤى بين السعودية والجزائر. واستشعر من الرئيس تبون حرصه على المضي قدما في كافة مجالات التعاون بين البلدين على مستوى العلاقات الثانية. مبرزا الفرص الكبيرة في هذا الإطار بالذات. على غرار تعزيز التبادل التجاري وارتفاع مقارنة بالسنة الماضية. قائلا “نرى فرص لتعزيز والاستمرار في بحث مجالات والتنسيق والتعاون في المجالات الأخرى”.

كما تابع وزير الخارجية السعودي “لا شك التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والمتعدد بين الجزائر والمملكة يخدم ليس فقط البلدين”. و”لكن أمن واستقرار العالم العربية ومنطقة بالشكل الأوسع والمجتمع الدولي كاملا، سنستمر في هذا التعاون والتنسيق”.