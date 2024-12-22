هذا ما قاله وزير الخارجية الكاميروني عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية

قال وزير الخارجية الكاميروني، لوجون مبيلا مبيلا، ان زيارته للجزائر كانت من أجل توطيد العلاقات بين الجزائر والكاميرون. وكذا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الكاميروني، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أن اللقاء كان شرفا وتقديرا له.

كما قدم لوجون رسالة خطية من طرف رئيس الكاميرون بول بيا، والتي تحمل كل معاني الإخلاص والأخوة.

وأبدى من جانبه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغبته في تعزيز الشراكة بين الجزائر والكاميرون على جميع الأصعدة.