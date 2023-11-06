هذا ما قاله وزير الداخلية الفرنسي عن الشعب الجزائري

وجه وزير الداخلية الفرنسي، كلمة للشعب الجزائري، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووزير الداخلية ابراهيم مراد.

كما أكد جيرالد درمانان، على الصداقات والاحترام التي تكنها فرنسا للشعب الجزائري. وكذا العلاقات المتينة التي استطاع الرئيسان تبون وماكرون إرسائها.

وشكر، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على استقباله أمس الأحد في العاصمة. وهذا بعد طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كما أشار جيرالد درمانان، إلى أن اللقاء كان فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين. وحمل وزير الداخلية الفرنسي للرئيس تبون، رسالة الود والاحترام، من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

كما شكر الرئيس تبون، على العمل الذي تقوم به الجزائر وفرنسا، خاصة ما تعلق بالمجال الثنائي الذي يجمع البلدين على مستوى الداخلية، الأمن المدني، قضايا الهجرة، والشرطة القضائية .