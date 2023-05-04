هذا ما قاله وزير الداخلية بخصوص البنايات غير المنظمة

تحدث وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، فيما يخص تشويه المنازل الفردية للمنظر العام وفوضى العمران. بسبب عدم اكتمال البناء من الخارج.

وقال وزير الداخلية خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، فيما يخص معضلة البنايات الغير منظمة “عمل قطاعنا. على تحيين ومراجعة مختلف القوانين المتعلقة بالتهيئة والعمران”

وأشار وزير الداخلية إلى اصدار القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات والذي تم تمديد العمل به عدة مرات. كل هذا لأجل إتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية بناياتهم.

وأفاد الوزير مراد أن حصيلة طلبات التسوية تقدر بأزيد من مليون وثمانية آلاف ملف. كما تم العمل بالتنسيق مع وزارة السكن لضبط مهام شرطة العمران.

من جانب آخر، وبخصوص وقوع الجزائر في منطقة زلزالية، أفاد وزير الداخلية أنه تم تسخير فرقة بـ 110 عنصر تدخل بين 12 الى 2 ساعة. فضلا عن 80 عنصر في المناطق الحضارية.

كما تم تعزيز جهاز الحماية المدنية بفرق السينو تقنية وتخصيص 750 وحدة تدخل الحماية المدنية.