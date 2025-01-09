هذا ما قاله وزير الداخلية بخصوص فيضانات عين الكبيرة بسطيف

قال وزير الداخلية ابراهيم مراد أنه تم اتخاذ كافة التدابير للتكفل بمخلفات فيضانات عين الكبيرة بولاية سطيف. من خلال تسجيل مشاريع تضمنت وضع نظام حماية للمدرسة الابتدائية وتجديد شبكات التطهير التي تضررت بفعل الفيضان.

وأضاف الوزير خلال إجابته على اسئلة نواب البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم كذلك التكفل بعدد من الانشغالات المسجلة ضمن برنامج محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بعنوان البرنامج القطاعي لسنة 2021 وذلك بقيمة إجمالية قدرت بــ15 مليون دينار.

واستطرد الوزير قائلا”في ذات المسعى المنتهج من قبل السلطات العمومية في هذا الشأن. استفادت مدينة عين الكبيرة من مشروع تهيئة جزء من واد حيّون. العابر للمحيط العمراني بمبلغ 160 مليون دينار”

و من جهتها، قامت السلطات المحلية بتسجيل وإعداد بطاقات تقنية لدراسة وإنجاز وتهيئة كل من واديي الرمل و حيّون على طول 08 كلم.