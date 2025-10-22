هذا ما قاله وزير الداخلية عن النقل في الجزائر

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إنّ عددا كبيرا من المحطات البرية ستخضع لعمليات إعادة تأهيل. من خلال مشروع ميزانية القطاع بناءً على إحصاء عدد من الاختلالات على مستواها. وسيتم السهر على تجسيدها وفق المعايير التقنية الضرورية.

وأشار سعيود، في رده على انشغالات النواب، إلى أن عديد المشاريع تنجز حاليا قصد التكفل بمشكل الاختناق المروري عبر المدن الكبرى ولاسيما العاصمة. “إلا أن الظاهرة -يضيف الوزير- تحتم تطوير استراتيجية تعزز شبكة النقل العمومي بأنواعه وتشجع استعمالها من قبل المواطن”.

وفي سياق ذات صلة، أكّد وزير الداخلية، أن منذ استلام لحقيبة النقل سجل على اختلالات بخصوص البري والحضري. و كذا نقائص في خطوط الربط نحو الاحياء الجديدة. مشيرا إلى أن بفضل قرار رئيس الجمهورية باستيراد 10 آلاف حافلة، سيتم تجديد الحظيرة الوطنية وتعزيزها، مع تدعيم ذلك بتعزيز خطوط النقل.

