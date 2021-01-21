هذا ما قاله وزير السكن حول الصيغة الجديدة للسكنات الإيجارية

تحدث وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس، عن الصيغة السكنية الإيجارية التي ذكرها سابقا رئيس الجمهورية.

وأوضح ناصري، في ندوة صحفية، إن هذه الصيغة السكنية، تدخل ضمن خريطة طريق الحكومة.

ويتعلق الأمر، بالسوق الإيجاري للسكنات التي يمتلكها الخواص، أو بناء سكنات جديدة بثمن إيجار لا يكون مرتفع.

وأكد الوزير، إن قطاعه يعمل على تأطير هذه الصيغة الجديدة، بالتشاور مع المرقين العقاريين.

وأوضح ناصري، إنه لابد من التشاور على مختلف الجوانب في هذا الخصوص، خاصة المرقيين العقاريين ومختلف المتدخلين بالعملية.

وكشف الوزير، إنه سيتم في هذه السنة، التحضير لنص نظامي، يؤطر هذه الصيغة، ولكن بعد إتمام المشاورات مع مختلف المتدخلين في قطاع الترقية العقارية.

وكذا دراسة، مدى نجاعة هذه الصيغة في الميدان، يضيف الوزير.