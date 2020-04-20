هذا ما قاله وزير الصحة بخصوص العلاوات التشجيعية للأطباء

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين، أن من يستحق العلاوات في قطاع الصحة، هم من كانوا في الصف الأول، وواجهوا خطر الوباء.

وقد عقدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة جلسة استماع لوزير الصحة حول مستجدات كورونا.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص العلاوة الاستثنائية التشجيعية لمستخدمي الصحة التي خصها الرئيس، تعمل الوزارة على تحضير النص التنظيمي للمرسوم في أقرب الآجال.

وأضاف بن بوزيد ” عدد كبير من الأطباء خرجوا عطلة خوفا من المرض، وأقسام أخرى في قطاع الصحة لا علاقة لها بالفيروس، لهذا تشتغل عاديا، وأنا أوضح أنه العلاوة تخص من كان في الصف الاول من مواجهة كورونا”.

وأشار الوزير أن أزيد من 4000 شخص خضعوا لبروتوكول العلاج، كلوروكين.

كما أكد الوزير أن عدة مخابر خاصة لأشعة السكانير، اتصلوا بالوزارة وعرضوا خدامتهم مجانا.

وأفاد الوزير أن استخدام عدد أكبر من التحاليل سيرفع الحالات المؤكدة، دون التأثير على عدد الوفيات.

وأوضح الوزير أنه في كل 100 مصاب بكورونا 20% من تظهر عليهم الأعراض.

وأورد بن بوزيد “من بين 231 مريض في حالة الاستشفاء بمصالح الانعاش، يوجد 40 مريض تحت العناية المركزة”.

من جانب آخر، أكد الوزير تخصيص فنادق ومؤسسات الدولة لصالح مستخدمي الصحة.

وأفاد الوزير أنه لأول مرة، يزور رئيس الجمهورية مستشفى، والصيدلية المركزية، ما يدل على اهتمامه البالغ اتجاه هذا القطاع الحساس.