هذا ما قاله وزير الصحة بخصوص فتح المجال الجوي

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن إعادة فتح المجال الجوي، مرتبط بتطور الوضعية الوبائية داخل وخارج الوطن.

وأوضح وزير الصحة، خلال حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن القرار يعود الى السلطات العليا في البلاد.

وأضاف بن بوزيد “قرار إعادة فتح الحدود من عدمه سيعتمد على تطور وباء كورونا، داخل الوطن وخاصة خارجه”.

وأفاد الوزير أن مختلف دول العالم تعيش موجة ثانية شديدة لفيروس كورونا، تحول دون إعادة فتح المجال الجوي.

وأضاف “هل تتخيلوا إذا فتحنا مجالنا الجوي غدا، ونشرع في استقبال الأجانب والسواح من البلدان التي تغرق في كورونا، كيف سيصبح الوضع”.

وقال وزير الصحة “سيتم مناقشة هذا القرار إذا تحسن الوضع داخل الجزائر وفي البلدان الأخرى”.