هذا ما قاله وزير الصحة حول تقاسم اللقاح مع تونس

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إن اللقاح الروسي سيصل إلى الجزائر الأسبوع القادم.

وفي تدخل له مع قناة روسيا اليوم، تحدث الوزير حول طلب تونس، لإقتسام اللقاح الذي سيصل إلى الجزائر معها.

وأورد الوزير في هذا الخصوص: “إطلعت على الطلب التونسي، الجزائر وتونس والمغرب بلد واحد، ولدينا نفس العادات والمصير والمستقبل”.

وأضاف الوزير: “من طبيعتنا كجزائريين وكمسلمين نقتسم كل ما عندنا”.

وتابع بن بوزيد: “طلب تونس حول إقتسام اللقاح سيدرس من قبل الحكومة، ولما يكون عندنا اللقاح من الممكن إقتسامه معها”.

مشيرا إلى إنه يمكن إن يأتي يوم ونحتاج تونس نحن كذلك.