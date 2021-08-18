هذا ما قاله وزير الصحة خلال زيارته للأطفال المصابين جراء حرائق تيزي وزو

قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد. بزيارة الى عيادة بيار وكلودين شولي للأطفال الذين يعانون من حروق جراء إصابتهم في الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو.

وصرح وزير الصحة على هامش الزيارة “بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للكبار المصابين في مستشفى الدويرة. انتقلنا في زيارة لعيادة بيار وكلودين شولي للمحروقين الأطفال. حيث يتواجد منهم 10 من ضحايا حرائق تيزي وزو، نقلوا إلى هذه العيادة”.

وأضاف عبد الرحمان بن بوزيد “مطمئنون لدرجة التكفل بهم. وهناك علاج آخر ضروري. وهو العلاج النفسي لتطبيب جروح غير ظاهرة وهي النفسية”.