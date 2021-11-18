هذا ما قاله وزير الصحة عن الرتب الجديدة للصيدلي وجراح الأسنان

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إن الرتب الجديدة للصيدلي وجراح الأسنان. التي تم استحداثها مؤخرا قيد دراسة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية.

وجاء رد وزير الصحة على انشغال النائب رابح جدو، المتعلق بمراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية. تطبيقا لأحكام المرسومين التنفيذيين المعدلين المتضمنين إحداث شهادة دكتور في الصيدلة. لتعويض سلك صيدلي عام وشهادة دكتور في طب الأسنان لتعويض سلك جراح عام. أن هذا التغيير جاء استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين تماشيا مع التكوين البيداغوجي الجديد المتضمن 6 سنوات. وتصنيف الرتب الجديدة هي الآن قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وأضاف أنه وبعد الحصول على موافقة الوزير الأول، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية. وهذا لاقتراح استحداث رتبتين ضمن أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية مصنفة في الصنف 14. وهما رتبتي “دكتور في الصيدلة” ورتبة “دكتور في طب الأسنان”. وذلك بالنظر لمستوى التأهيل ومدة الدراسة المقدرة بـ 6 سنوات بعد شهادة البكالوريا.

كما تم اقتراح إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة. وهي على التوالي رتبة صيدلي عام رئيسي وصيدلي عام رئيس وجراح أسنان عام رئيسي وجراح أسنان عام رئيس.

وأكد أن هذا المشروع يأتي لتمكين الانتقال في مستوى التأهيل الجديد يناسب مدة التكوين.

وأوضح أنه وبعد دراسة مشروع النص على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية خلال عدة اجتماعات. أبدت هذه الأخيرة تحفظا فيما يخص إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة. بما أن موافقة الوزير الأول انحصرت في استحداث رتبتي دكتور في الصيدلة ورتبة دكتور في طب الأسنان.

وذكر أنه تمت مراسلة الوزير الأول بغرض التدخل والموافقة على مواصلة دراسة مشروع النص. كما هو مقترح على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أنه تم إنشاء لجنة تضم ممثلي من الإدارة المركزية لمراجعة القوانين الأساسية لممارسي الصحة مع إشراك ممثلي النقابات.