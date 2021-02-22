هذا ما قاله وزير الصناعة الجديد محمد باشا لحظة استلام مهامه

استلم اليوم الاثنين، محمد باشا، مهامه كوزير للصناعة، خلفا للوزير السابق فرحات آيت علي.

وصرح الوزير الجديد، خلال مراسم استلام وتسليم المهام، أن المهمة صعبة جديدة والانتظار أكبر.

وأضاف “علينا تكثيف الجهود ونواصل ما بدأ فيه الوزير، وإعادة تنظيم وهيكلة ووضع كل المنظومات الصناعية على الطريق”.

وتابع “هناك جهد كبير بذل منذ سنة، سنضع صناعتنا على الطريق الصحيح”.

وأشار أن التحديات كبيرة ذات طابع تكنولوجي اقتصادي تجاري في عالم متغير.

وأضاف “ما عشناه اثبت لنا أن شعبنا والجزائر قادرة على رفع التحدي ولم الشمل ووضع كل الجهود في الطريق الصحيح”.

وأوضح أن التضامن أظهر أن لدينا اسباب النجاح، داعيا الى الاستثمار في هذا الاتجاه لبعث صناعتنا.

وشدد على ضرورة التكثيف من الجهود، ووضعها في اطار عقلاني ومخطط مبني على اهداف.

وفي السياق أضاف “نتمنى ان لا نخيب الآمال ونكون في مستوى تطلع شعبنا”.

وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد لا يكون الا بتنويع صناعتنا، وجعلها تنافسية تعمل في مصلحة البلاد.

وتابع “سنعمل على ان نكون مناخ نقي يخدم المستثمر والمؤسسة، وكل انسان يعمل بصفة تتطابق مع القانون ولا غير”.

وأشار “إدارتنا هي ادارة القيمة المضافة التي يضيفها الانسان، الآلة تكون في كل الأماكن، لكن مردوديتها تكون من تخطيط الانسان”.

في سياق مغاير، شدد محمد باشا على ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد، على اساس التحكم في الانتاج حتى لا نبذر”.

وأكد العمل على استخلاف المواد المستوردة بالجزائرية، موضحا أنها برهنت على أنها قادرة ان تكون رائدة في الاسواق.