هذا ما قاله وزير الصناعة حول استيراد السيارات

رفض وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهيم، اليوم السبت، الإجابة عن إحدى الأسئلة حول استيراد السيارات في الجزائر.

وقال الوزير خلال ندوة نقاش حول الخيارات الجديدة لبعث الصناعات الوطنية، “استيراد السيارات لن أجيب عنه”.

واعتبر وزير الصناعة في سياق مغاير، الاستيراد “نظرة أنانية لمستقبل الجزائر على اختلاف أنواعها”.

للإشارة، كان فرحات آيت علي، قد صرح في وقت سابق أن المادة 110 الخاصة باستيراد السيارات غير قابلة للتطبيق.

وأوضح الوزير أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يخدم الاقتصاد الوطني،مشيرا إلى أن المادة لم تعلق ولم تؤجل.