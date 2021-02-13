هذا ما قاله وزير الصناعة عن الخسائر التي تسببت فيها الخوصصة

تحدث وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت، عن الخسائر التي تسببت فيها الخوصصة.

وأشار الوزير، خلال حلوله على منتدى الحوار، أنه بسبب الخوصصة الكل استولى على أصول حكومية دون حتى خلق قيمة مضافة.

وقال آيت علي براهم، إن الأزمة التي يمر بها مركب الحجار، هي احد النماذج التي تأثرت بسبب الخوصصة.

وفي سياق آخر، إن هناك قطاع خاص منتج، واغلبها مؤسسات مصغرة، إلا أن الإشكال يكمن في التكوين.

وعن مخطط دائرته الوزارية، أفاد أنه يعمل على بعث المنتجات، مؤكدا أن التحويل ظرفي والجزئي لا يعتبر صناعة.

وأشار أن الهدف من كل النصوص ليس بعث استثمار عشوائي، أو متسرع، كل النصوص هدفها خلق إدماج الموارد البشرية.

وفي حديثه عن قانون الاستثمار، قال إنه تم الانتهاء منه، وسيعرض على الحكومة والبرلمان، والهدف منه بعث الشفافية.

وأكد أنه سيقضي على الاستثمارات الوهمية التي كانت تميز الماضي القريب، خاصة أنه يعطي كل الضمانات لذلك.