هذا ما قاله وزير الصناعة عن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات

عقد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، لقاء صحفيا تطرق فيه إلى عدة محاور تخص القطاع.

وأكد وزير الصناعة، السعي لبعث قطاع صناعي منتج، وتحرير السوق الجزائرية من التبعية المطلقة من الاستيراد تدريجيا.

وفي حديثه عن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات، قال إنه سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح معقولة.

وأعلن الوزير الشروع في جرد و رز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته و حجمه وطابعه.

وأشار آيت علي براهم أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم.