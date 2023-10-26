هذا ما قاله وزير الطاقة حول جديد التوظيف في سوناطراك

أوضح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن عمليات التوظيف في سوناطراك، تكون حسب الحاجة ومن خلال الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأكد الوزير، في إجابته على أسئلة النواب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن “العقود التي تبرمها سوناطراك وفروعها. تتضمن بنودا تلزمها باللجوء الى شركات المناولة الوطنية والمحلية. وذلك قصد تشجيع بروز المحتوى المحلي”.

ولفت عرقاب إلى أن “سوناطراك كمؤسسة مواطنة, لم ولن تدخر جهدا للمساهمة في تطوير التشغيل. وقدرات الادماج المهني للشباب طالبي العمل من خلال التمهين”.

مؤكدا من جانب أن المجمع النفطي خصص سنة 2022 ميزانية لرعاية الأندية الرياضية بالجنوب. فاقت 146 مليون دج لفائدة 263 ناديا من عشر ولايات.