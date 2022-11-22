هذا ما قاله وزير الطاقة حول ربط أوروبا بالكهرباء

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن تطوير الروابط البيئية مع جنوب أوروبا، يندرج ضمن تكامل ضفتي البحر الأبيض المتوسط. من خلال إنشاء ممرات من الغرب إلى الشرق.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أن مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وأوروبا يعتبر تحد استراتيجي وأولوية للجزائر. من أجل تعزيز ه التبادلات الكهربائية بين الضفتين.

في حين، أوضح عرقاب، أن بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وبفضل مواردها الطبيعية الكبيرة والمتنوعة ساهمت على مدى عقود بتعزيز أمن الطاقة بالقارة الأوروبية. وهذا بربطها لضفتي البحر الأبيض المتوسط، بخطوط أنابيب الغاز التي توفر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأضاف وزير الطاقة، أن التطرق إلى الاندماج في الشبكة، غالبا ما يكون التركيز على شبكات عالية التوتر. نظرا لأهميتها المركزية في الربط البيئي للأنظمة الكهربائية. “غير أنه مع تطور الطاقات المتجددة اللامركزية، المرتبطة بشكل رئيسي بشبكات التوتر المنخفض والمتوسط، تظهر تحديات جديدة. تابعا “هذا يقودنا إلى النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن معالجتها في إطار هذه المبادرة والتعاون من أجل تطوير الربط عبر الحدود والشبكات الذكية. مشيرا إلى أن إدخال مثل هذه الشبكات في إدارة الاستهلاك بالوقت الحالي يعزز فعالية وكفاءة النظام الكهربائي. مما يساهم في تقليل التكلفة على المستهلك النهائي.

وفي سياق مغاير، أكد وزير الطاقة، أن تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال يعتبر من أولويات خطة عمل الحكومة. على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي يدخل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.