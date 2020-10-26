هذا ما قاله وزير الطاقة حول عملية التوظيف في سوناطراك

حسم وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، في إشكالية التوظيف في شركة سوناطراك.

وقال عطار، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “سوناطراك اليوم تعرف ضغطا كبيرا من ناحية التوظيف”.

وأوضح وزير الطاقة قائلا “أعتذر لكن سوناطراك عانت من ضغط كبير جدا ومنذ أكثر من 20 سنة الماضية فيما يخص التوظيف لديها”.

وصرح وزير الطاقة “ليس على قطاع الطاقة اليوم البحث عن سبل خلق مناصب شغل جديدة”.

وقال عطار “الدور اليوم في التوظيف وخلق مناصب العمل هو على عاتق القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع الفلاحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وصرح وزير الطاقة قائلا “قطاع الطاقة أكمل مهمته وواجبه بهذا الخصوص”.

وأكد عطار قائلا “هناك نسبة توظيف كبيرة جدا في مؤسسة سوناطراك سابقا ولا يمكن المواصلة في التوظيف”.