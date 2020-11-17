هذا ما قاله وزير الطاقة خلال اجتماع أوبك وأوبك+

شارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع 24 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة.

وخلال مداخلته في هذا الإجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، شكر عطار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان من المملكة العربية السعودية لجهوده المستمرة وقيادته في توجيه هذه اللجنة المهمة خلال فترة حرجة من تاريخ النفط.

وأضاف وزير الطاقة:”كما نتوجه بخالص الشكر إلى الرئيس المشارك للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لرئيس سعادة ألكسندر نوفاك نيابة عن الدول الأعضاء في أوبك ووفد بلدي الجزائر، نهنئكم على تعيينكم الجديد نائبًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية ، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا الدور البارز.”

وواصل في السياق ذاته:”كما أود أيضا أن أشكر كل عضو في الأمانة العامة للجنة و الأمين العام لمنظمة دول الأوبك السيد محمد سانوسيباركيندو ، على دعمهم القيم .”

وفيمايلي كلمة وزير الطاقة خلال اجتماع أوبك وأوبك+ : “في عام 2020 ، لم تكن هذه مهمة سهلة ، لكن أوبك استمرت في مواجهة التحدي ، وفي شراكة وثيقة مع شركائنا من خارج أوبك في إعلان التعاون ، تمكنا من توفير تيار حيوي من الاستقرار في وقت واحد.

من حالة عدم اليقين غير المسبوقة والضائقة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد19 .

تشرفت الجزائر بترأس الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الأسبوع الماضي ، وكان من دواعي سروري أن أرى العديد منكم في

الحضور .

لقد أتيحت لنا فرصة ثمينة لمناقشة تأثيراتكوفيد 19 على أسواق السلع العالمية والاقتصادية ،بالإضافة إلى أوجه عدم اليقين ذات الصلة التي لا تزال تعصف بالسوق .

في سياق هذه المداولات، كان هناك العديد من الملاحظات الإيجابية التي أدلى بها الوزراء بشأن الجهود الشجاعة والمسؤولة لأوبك +لإعادة التوازن والاستقرار

إلى أسواق الطاقة .لقد قيل عدة مرات وجدير بالتكرار أنه بدون العمل الشجاع للدول المنتجة الأعضاء في إتفاقيةالتعاون ، فإن سوق النفط والاقتصاد سيكونان اليوم في حالة يرثى لها .

أصحاب السعادة ، السيدات والسادة ،

منذ أن اجتمعنا آخر مرة ، أعادت الحكومات فرض العديد من عمليات الإغلاق الوطنية التي تسعى إلى مواجهة الأعباء المتزايدة بسرعة من الوباء مع انتشار الموجات الثانية من الفيروس عبر مناطق مختلفة. مع وجود أكثر من 51 مليون حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم ، وحوالي 1.3 مليون حالة وفاة ، لا يزال العالم في حالة حرب مع هذا العدو الصامت .

هذه قبل كل شيء أزمة إنسانية ، وستواصل الحكومات في جميع أنحاء العالم بذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنقاذ الأرواح والسيطرة على هذا الوضع الملح .

لقد سررنا برؤية الأخبار الإيجابية الأخيرة على صعيد اللقاحات ، حيث تقترب الشركات من تطوير لقاح آمن وموثوق ضد كوفيد 19 . لقد عززت هذه الخطوات الإيجابية إلى الأمام أسواق الأسهم وساعدت على رفع معنويات المستثمرين ، واستعادة الأمل في أننا سنحصل قريبًا على لقاحات قابلة للتطبيق ضد هذا الوباء .

في غضون ذلك ، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من الركود ، مع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.3٪ هذا العام. ومع ذلك ، نتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً في عام 2021 ليصل إلى 4.4٪.

ومع ذلك ، لا يزال هذا الاتجاه غير مؤكد ويتطلب قدرًا كبيرًا من اليقظة من جانبنا ، لأن الانكماشات في الطلب العالمي على النفط لعام 2020 تواجه ضغوطًا إضافية من الموجة الثانية لوباء كورونا وعمليات الإغلاق ذات الصلة. هذا الانكماش ، الذي يصل إلى 9.75 مليون برميل في اليوم ، غير مسبوق .

في عام 2021 ، من المتوقع أن يتعافى نمو الطلب العالمي على النفط ويتوسع بوتيرة 6.25 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك ، ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

أصحاب السعادة ، السيدات والسادة ،

ماذا يعني كل هذا؟ ببساطة أن طريق التعافي لا يزال طويلاً ووعراً. أدنى خطأ من جانبنا يمكن أن يكون كارثيًا على السوق ويتعارض مع مصلحتنا المشتركة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، أود ببساطة أن أحث جميع البلدان المشاركة ، في هذه الأوقات الصعبة ، على الاستمرار في المسار والبقاء ملتزمين بالوفاء بالتزاماتنا الخاصة.

يجب أن نظل مرنين ومرنين – جاهزين للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار

في هذا العام التاريخي الذي نحتفل فيه بفخر بالذكرى الستين لتأسيس أوبك ، دعونا نجتهد لكتابة الفصل التالي في تاريخنا. ويحدوني أمل صادق في أن يوصف هذا الفصل الجديد كيف تعاونت أوبك مع المنتجين من خارج أوبك للتغلب على جائحة عالمية ، والدخول في سوق نفط عالمي مزدهر ومتنامي مرة أخرى .

شكراً لكم وأتمنى لكم اجتماعاً مثمراً اليوم .”