هذا ما قاله وزير العمل حول منحة البطالة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن تخصيص 420 مليار دينار لمنحة البطالة خلال 2026.

وأوضح الوزير، في تصريح لتلفزيون النهار، أن منحة البطالة ليست دعما طرفيا بل آلية وحماية اجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن هدف منحة البطالة هو تمكين الشاب من التكوين والتأهيل و الظفر بمنصب عمل. مشيرا إلى أن 60 بالمائة من الشباب المستفيد من منحة البطالة دون تأهيل.

وأكد سايحي، أن الدولة ترافق طالب العمل للحصول على شهادة تضمن له وظيفة قارة. مشيرا إلى أن هناك زيادة تقدر بـ 8 بالمائة في عروض العمل سنويا.

ومن جهة أخرى، قال الوزير العمل، أن رئيس الجمهورية أقر وأبقى الدور الاجتماعي للدولة، حيث ارتفعت نسبة النمو منذ سنة 2022 بنسبة 4.1 بالمائة.

وأكد وزير العمل، أن الزيادات في الأجور مست كل القطاعات واستفاد منها كل الموظفين.

وحول الرقمنة، قال وزير العمل، أن هناك ثورة رقمية في جميع القطاعات بتوجيهات من رئيس الجمهورية. مشيرا إلى تلقيهم تعليمات بإلغاء الشبابيك وجعل الخدمات متاحة من خلال الرقمنة التي تضفي الشفافية والخدمة النوعية والآنية.