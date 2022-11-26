هذا ما قاله وزير الفلاحة حول أزمات الحليب والسميد وأسعار البيض

قال زير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، إن الاحتياجات الوطنية لإنتاج القمح الصلب في أريحية. مضيفا “أن أزمة السميد السابقة ضبطها تدخل وزارة التجارة، والحليب متوفر”.

أما عن أسعار بيع اللحوم البيضاء، فأشار وزير الفلاحة، أنه تم تقنين الأسعار. والآن “نمضي إلى تسقيف الأسعار في أقرب وقت”.

وبخصوص البيض، قال هني، إن ارتفاع أسعاره سببه المضاربة. مشيرا إلى أنه “يمثل أولوية بالنسبة لنا”.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن ولاية عين الدفلى تحتل المرتبة الثانية في الانتاج الفلاحي بصفة عامة. مشيرا إلى أنه تم إتخاذ إجراءات للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار البيض.

وأضاف وزير الفلاحة خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى، أن مخزون ولاية عين الدفلى من البطاطا ساهم بصفة كبيرة في ضبط أسعارها. وإلا كانت ستصل إلى سعر 200 دج للكيلوغرام الواحد.

وأضاف وزير الفلاحة في سياق مغاير، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الفلاحية للوقوف على أسباب إرتفاع أسعار البيض سواء عند المربي أو التاجر. مشيرا إلى أنه وخلال الأسبوع القادم ستنطلق لجان لمراقبة الأسعار.

أما بالنسبة للطماطم الصناعية، فأشار الوزير إلى أن السوق الإفريقي و الأوروبي متعطش لهذا المنتوج. و نحن حققنا الاكتفاء الذاتي لهذا المنتوج و اكثر. داعيا إلى إنشاء مصنع لتحويل هاته المادة بولاية عين الدفلى.