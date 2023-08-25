هذا ما قاله وزير المالية أمام بريكس بعد الإعلان عن الأعضاء الجدد

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الخميس، استعداد الجزائر على العمل مع مجموعة البريكس لتأسيس شراكة متينة ودائمة وفق تصور تكاملي يعزز التعاون جنوب-جنوب.

وقال الوزير، في بداية مداخلته، بجوهانسبورغ، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في منتدى “بريكس أوتريتش بلاص”، أن الجزائر مستعدة، لتوثيق الروابط الأخوية بين الدول الأعضاء، يكون فيه الاحترام المتبادل القاعدة الأساسية في تفاعلاتنا.

وأشار فايد، إلى أن الجزائر أخذت علما بالقرار الذي أعلن عنه أمس قادة مجموعة البريكس. القاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة كمرحلة أولى، وتطلعهم لفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى.

وأبرز الوزير، أن “قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات. بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي، تقدم في مسعاها للعضوية مزايا جلية. فاقتصادها في تنوع ونمو تصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة. وهي كلها عوامل تخلق فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة”.

بالإضافة إلى هذه المؤهلات، قال الوزير، فإن “تمسك الجزائر بأولوية الحلول السلمية للنزاعات. وإيمانها بضرورة تغليب مبدأ الحوار في حل الأزمات واحترام القانون الدولي ودعم القضايا العادلة. يعكس إلتزامها بتحقيق السلم والاستقرار والعدالة على الصعيد العالمي كما سيعزز تمثيل إفريقيا في النقاشات العالمية”.