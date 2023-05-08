هذا ما قاله وزير المالية بخصوص الدينار الرقمي       

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، بخصوص فتح مكاتب الصرف، أن القانون أوضح كلش شيء سواء الشروط أو رأس المال.

كما أشار وزير المالية أنه سيتم فتح هذه المكاتب في مختلف المدن والولايات، الموانئ والمطارات. وستسمح هذه المكاتب بإستقطاب العملة الصعبة.

وجاء تصريح وزير المالية خلال عرضه مشروع قانون النقدي والمصرفي على أعضاء مجلس الأمة.

كما أشار أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز صلاحيات بنك الجزائر. كمال أنه سيضبط السوق المالي، وسينظم البيئة البنكية.

وبخصوص الدينار الرقمي، أفاد وزير المالية أنه يعتبر شكلا جديدا من العملات الرقمية. وسيتم التحكم فيها من طرف بنك الجزائر. مشيرا إل أن العملات الرقمية للبنك المركزي ستهدف الى معاملات سهلة وبسيطة. وتهدف الى خفض التكاليف وتعزيز الامن التجاري مع محاربة غسيل الاموال والحفاظ على سيادة الدول.

وفي حديثه عن بنك الجزائر، قال لعزيز فايد، إنه سيعمل على انشاء فرع في فرنسا، والسنغال وموريتانيا. وبنك الجزائر حصل على الاعتماد في فرنسا وشهر جويلية سيباشر في أعماله. وبنك موريتانيا سيشرع في اعماله نهاية شهر جويلية يبدأ أشغاله

كما أضاف في ذات السياق أن عديد البنوك تملك الفروع في الولايات الجديدة. والتي لا تملك فروع جاري البحث عن أراضي لانشاء فروع في أقرب الآجال.

وبخصوص رفع المنحة السياحية مستقبلا، قال فايد إنها من صلاحيات بنك الجزائر. رغم أنها غير كافية ويجب اعادة النظر فيها.