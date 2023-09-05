الوطني هذا ما قاله وزير النقل حول إمكانية إنجاز الترامواي بالشلف بقلم النهار أونلاين نشر في 05 سبتمبر 2023 - 13:29 شارك غرِّد أرسل 326 0 هذا ما قاله وزير النقل حول إمكانية إنجاز الترامواي بالشلف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4XqJA اقرأ أيضا أمطار رعدية بداية من منتصف النهار على هذه الولايات الوطني 22 أوت بوغالي يستقبل من قبل وزير الخارجية الإيراني الوطني 21 أوت هذا ما قاله وزير التربية حول موعد الدخول المدرسي الوطني 27 أوت إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف الوطني 03 سبتمبر تأجيل التحاق الطلبة بالإقامات الجامعية الوطني 27 أوت بلعابد يشرف على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات الوطني 03 سبتمبر اتصالات الجزائر تطلق عروضا جديدة مُغرية للمؤسسات والمحترفين الوطني 21 أوت أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات الوطني 27 أوت اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من 2023 الوطني 29 أوت حوادث المرور.. 11 قتيلا و310 جريحا خلال 24 ساعة الوطني 27 أوت