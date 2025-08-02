هذا ما قاله وزير النقل حول منحة السفر

ذكر وزير النقل، السعيد سعيود، بأن منحة السفر تشمل جميع الرحلات الجوية، داعيًا إلى تنظيم صرفها خاصة عبر المعابر الحدودية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش زيارته اليوم السبت، لولاية الوادي، أين وقف على واقع النقل في ولاية الوادي.

وحسب بيان للوزارة، أعلن الوزير، عن منح 8 حافلات للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الوادي. وحافلتين إضافيتين لولاية المغير.

بالإضافة إلى التحضير لإطلاق خطوط نقل برية دولية نحو تونس، دعمًا للتبادل التجاري، السياحي، بين البلدين الشقيقين.

كما شدّد الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة التقنية على المركبات بمختلف أنواعها، للحد من حوادث المرور. مثمنًا في الوقت ذاته جهود السلطات المحلية في هذا المجال.

وأكد الوزير أيضًا على مواصلة منح رخص استغلال سيارات الأجرة. مع تشجيع إنشاء شركات طاكسي قانونية تسهم في تنظيم القطاع وضمان جودته.

ومن جهته، نوه والي الولاية، باهتمام الوزير بالمرافقة الميدانية الحثيثة لمشاريع القطاع في الولاية. معربًا عن امتنانه للاستجابة الفورية للانشغالات، خاصة ما تعلق بمنح 120 رخصة استثنائية لسيارات الأجرة الجماعية.

وفيما يخص قطاع النقل الجوي، استعرض مدير مطار قمار تطور نشاط المطار من حيث عدد الرحلات، حركة المسافرين، والخدمات الجوية والتجارية.

مشيرًا إلى أن المطار أصبح قطبًا لرحلات العمرة ونقطة عبور جوية متنامية في الجنوب الشرقي.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أهمية الإسراع في توسعة المطار لمواكبة الارتفاع المتزايد في الطلب.

وإطلاق دراسة مستعجلة لإنجاز قاعة ركوب مخصصة للرحلات الداخلية، بما يتماشى مع خصوصية المنطقة،

وبداية نشاط شركة الخطوط الجوية الداخلية في الايام القليلة القادمة، بما يعزز الربط الجوي ويحسن خدمات النقل. في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

هذا وقام الوزير، بجولة تفقدية بمطار قمار للاطلاع على الخدمات المقدمة، الأسعار، والمرافق المتوفرة.

وفي ختام هذه المحطة، عبر الوزير عن شكره للوالي، نظير دعمه المتواصل لمشاريع القطاع. مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون الإيجابي.