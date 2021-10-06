هذا ما قاله وزير النقل عن استئناف أشغال إنجاز المترو بالجهة الشرقية للعاصمة

وقف وزير النقل، عيسى بكاي، اليوم الأربعاء، على آخر الروتوشات،عشية استئناف خدمة ميترو الجزائر.

وجدد وزير النقل التأكيد على أن انطلاق خدمات المترو يوم غد الخميس ستكون بقيادة وأنظمة تسيير جزائرية.

وبخصوص استئناف أشغال المترو في الجهة الشرقية للعاصمة، قال الوزير “الاعتمادات المالية موجودة. ننتظر تحسن المعطيات المادية. كما هناك عدة ولايات تطالب الترامواي وخدمات نقل أخرى الوسائل موجودة وسيتم النظر فيها قريبا”.