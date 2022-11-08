هذا ما قاله ولد قدور خلال محاكمته في فضيحة مصفاة أوغيستا

إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 2 مليار. دولار بطريقة غير قانونية المتابع بها المدير العام السابق بمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور المتابع بها رفقة زوجته (أ.أ) و نائب الرئيس. المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك (أ.أ.أ). باعتباره رئيس المشروع وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ع) و(ب.ب) المكلفين بمتابعة المشروع.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي جنح استعمال موظف عمومي أموال عمومية. على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة. إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان أخر. تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتياز غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة. وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.

وجاء إستجواب ولد قدور كالاتي

ولد قدور: انكر التهم الموجهة لي. انا توجهت للدراسة سنة 1975 بالولايات المتحدة الأمريكية وتحصلت على شهادة دكتوراه دولة في هندسة الكيمياء وواصلت دراستي في جامعة هارفارد. في تخصص المناجمنت إلى غاية 1980، وبعد عودتي إلى الجزائر ، عينت مديرا لمحافظة الأبحاث للطاقات المتجددة، وفي 2017 طلب مني شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة. كمستشار لرئيس الجمهورية من أجل تولي مهام الرئيس المدير العام لسوناطراك، وعلى هذا الأساس شرعت في مباشرة عملي من مارس 2017 إلى غاية 2019″.

القاضي: ما تفسيرك للوقائع المتابع اليوم التي تتعلق بمصفاة النفط و كيف تم شراءها ؟

ولد قدور : سنة 2009 إذ كان هناك مشكل استيراد الوقود والذي بلغت واردته 2 مليار دولار سنويا بالتقريب و 16 مليار دولار بين 2010 و2016 وكان هناك مشروع يتعلق باقتناء مصفاة في 2010 لكن بالنظر للمشاكل التي كانت موجودة تم التخلي عنها مؤقتا .

وقال ولد قدور: فكرة شراء المصفاة لا تعود لي شخصيا وإنما توجهت للبحث ودراسة ما يتعلق بالبتروكيمياء للحصول على استفادة أكبر من عملية تحويل الغاز،و حقيقة الأمر فإنه من حيث الأهمية الأكبر من مصفاة ” أوغيستا” هو التخلص من تبعية الغاز والبترول الخام مباشرة ، كما أن هناك 50 فرع بشركة سوناطراك و 200 ألف عامل ،و سونطراك بعد شراء مصفاة النفط حققت ارباح هائلة و شركتنا ترتكز على الغاز و المبالغ الذين يتم ربحهم من تصدير ذلك الغاز ، و ربحنا 400 مليون دولار .

ولد قدور :و بعدها الله غالب جاءت الازمة الاقتصادية و كانت عالمية بسبب جائحة كوفيد سنة 2019 الى غاية 2020 و ليست اوغيستا السبب

القاضي: المشكل راه في شراء اوغيستا شرائها كان بدون راي اخذ مجلس الادارة سنة 2017

ولد قدو كتبنا لوزير الطاقة 11 سبتمبر 2017 لكي نقول له لكي نشتري اوغيستا الغالبية المطلقة للمسوعين منحتلوهم معلومات خاطئة لجنة التفكير انشأتها شهر قبل بدا مفاوضات اوغيستا و خبرناه بكل شيء صغيرة و كبيرة و العملية كانت بشفافية تامة و البرنامج تم انجازؤه

القاضي : جميع اعضاء مجلس الادارة ووزير الطاقة يقولون انك لم تخبرهم و انك تعاملت مباشرة مع وزير الاول اويحي و الارسالية ايضا و الخبرة ايضا الى غاية نهاية 2021

ولد قدور : حنا عملنا بكل شفافية

القاضي : من حق الناس تعرف ان مصفاة اوغيستا تم شراؤها ب 2 ملايير و200 مع العلم انها مستعملة

واد قدور : لا إشتريناها ب 700 مليون

القاضي : لكن جميع الاطارات يؤكدون ان مشروع اوغيستا فشل

ولد قدور : عملت إستراتيجية ch 20/30 عملنا مشروع ضخم بارزيو و سيدي الرزين ببراقي ،كان عندي50 شركة وعدة مشاريع

القاضي :الدراسة التي عملتها سويييتي جنرال هل انثم راضيين بها

ولد قدور : نعم راضيين

القاضي : بعد شراء مصفاة النفط اوغيستا. لم تقومون بمعاينتها و لا واحد فيكم من المتهمين قام بذلك بالرغم من انكم مكثم مدة 3 ايام بإيطاليا لتشروها ؟

ولد قدور : يسكت و يصرح مصفاة اوغيستا جاتنا في 17 اوت 2017

إستجواب زوجة ولد قدور (أ.أ) : انفي التهم الموجهة لي سيدي القاضي انا مستغربة للمتابعة القضائية .

القاضي :بعد تفتيش مقر الاقامة من قبل عناصر الامن تم العثور على مجوهرات بقيمة مليار و 600 ماتفسيرك لذلك ؟

(ا.أ) :انا املك المجوهرات ككل النساء الجزائريات. اشتريتهم من مالي الخاص و الفاتورات. كلها عند المحامي.و كنت البسهم في الاعراس ،كما انه ورتث من عند جدتي الله يرحمها و ابي الله رحمه. هو من كان يشتري لي ذلك ، كما انني عملت في قطر كنت أدرس اللغة الفرنسية و درست ايضا في باريس ،

القاضي : هل ساهم زوجك في شراء المجوهرات و الحلي

(أ.أ) إشترى لي عند زفاننا و لكن معظم الاوقات أقتنيها لوحدي كون ان زوجي ليس له ذوق

القاضي : بخصوص 4 شركات يحوزها زوجك في لبنان

(أ.أ) : ليس لدي اي علم

فيما صرح ممثل سونطراك ان سونطراك اصابها ضرر .وواضاف انهم قاموا بمجهودات لمراجعة بنود الاتفاقية. والشركة الايطالية لانه كانت هناك شروط تفضيلية. و في سنة 2019. سجلنا خسارة 273 مليون اورو. و في سنة 2020 سجلنا خسارة ل351 مليون اورو اما سنة 2021 حققنا ربح 62 مليون اورو .