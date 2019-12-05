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هذا ما قاله يوسف يوسفي بعد مواجهته مع أويحيى ومعزوز

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هذا ما قاله يوسف يوسفي بعد مواجهته مع أويحيى ومعزوز
بقلم عبد الرحمن سالمي

إستمع صبيحة اليوم الخميس قاضي الجلسة لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في ملق تركيب السيارات لليوم الثاني على التوالي.

القاضي: امضيت على مقرر لمعزوز وفي الغرفة 13 لدى قاضي التحقيق تم الكشف ان ملف معزوز لم يمر على اللجنة التقنية؟
يوسفي: لم أتدخل يوما في عمل اللجنة، والملف لم يمر على اللجنة التقنية.

يوسفي: المقررات جاءتني من اللجنة التقنية ووقعت عليها، كما أنني لم ألتق بالسيد معزوز الا خلال زيارتي لمصنعه.

وكيل الجمهورية يسأل محمد علوان عضو اللجنة التقنية: هل ماقام به يوسفي و اويحيى قانونيا ام لا؟
محمد علوان: نحن قدمنا ارائنا و تحفظاتنا و رأينا إستشاري يمكن للوزير أن يأخذه بعين الإعتبار ويمكن رفضه.
يوسفي: أؤكد ان الملفات لما تاتيني للإمضاء عليها لابد ان يمر عبر اللجنة التقنية وإلا إجرائيا و تنظيميا لايصل إلى مكتبي.
يوسفي: نعم كان خلاف بيني وبين اويحيى بخصوص ملف معزوز وضعت تحفضات بخصوص النوعية، وضرورة ادخال الشريك الاجنبي بخصوص النوعية لاننا كنا نهدف للتصدير.

القاضي: ومع ذلك استفاد من المقرر التقني بدون شرط الشريك الأجنبي، وهل استفاد من هذه المدة؟
يوسفي: وضعت تحفظات على الشريك الاجنبي و امرت بضرورة ادخال الشريك الاجنبي و مراسلة اويحيى كانت تنص على اعفائهم من ادخال الشريك الاجنبي و انا كنت ارفض ذلك وتحفظت عليه

يوسفي: في ديسمبر 2018 اقترحت دفتر شروط جديد لادخال الشريك الأجنبي بنسبة لاتقل عن 10 بالمائة.
يوسفي: مددنا لمعزوز حتى أفريل 2019 لادخال الشريك الأجنبي.
القاضي : مصانع التركيب كانت تهدف لنقل التكنولوجية و انتم انشاتم مصانع بدون شريك اجنبي؟

وكيل الجمهورية: لكنكم بهذا الفعل خالفتهم القانون المنصوص عليه في دفتر الشروط؟


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