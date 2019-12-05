هذا ما قاله يوسف يوسفي بعد مواجهته مع أويحيى ومعزوز

إستمع صبيحة اليوم الخميس قاضي الجلسة لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في ملق تركيب السيارات لليوم الثاني على التوالي.

القاضي: امضيت على مقرر لمعزوز وفي الغرفة 13 لدى قاضي التحقيق تم الكشف ان ملف معزوز لم يمر على اللجنة التقنية؟

يوسفي: لم أتدخل يوما في عمل اللجنة، والملف لم يمر على اللجنة التقنية.

يوسفي: المقررات جاءتني من اللجنة التقنية ووقعت عليها، كما أنني لم ألتق بالسيد معزوز الا خلال زيارتي لمصنعه.

وكيل الجمهورية يسأل محمد علوان عضو اللجنة التقنية: هل ماقام به يوسفي و اويحيى قانونيا ام لا؟

محمد علوان: نحن قدمنا ارائنا و تحفظاتنا و رأينا إستشاري يمكن للوزير أن يأخذه بعين الإعتبار ويمكن رفضه.

يوسفي: أؤكد ان الملفات لما تاتيني للإمضاء عليها لابد ان يمر عبر اللجنة التقنية وإلا إجرائيا و تنظيميا لايصل إلى مكتبي.

يوسفي: نعم كان خلاف بيني وبين اويحيى بخصوص ملف معزوز وضعت تحفضات بخصوص النوعية، وضرورة ادخال الشريك الاجنبي بخصوص النوعية لاننا كنا نهدف للتصدير.

القاضي: ومع ذلك استفاد من المقرر التقني بدون شرط الشريك الأجنبي، وهل استفاد من هذه المدة؟

يوسفي: وضعت تحفظات على الشريك الاجنبي و امرت بضرورة ادخال الشريك الاجنبي و مراسلة اويحيى كانت تنص على اعفائهم من ادخال الشريك الاجنبي و انا كنت ارفض ذلك وتحفظت عليه

يوسفي: في ديسمبر 2018 اقترحت دفتر شروط جديد لادخال الشريك الأجنبي بنسبة لاتقل عن 10 بالمائة.

يوسفي: مددنا لمعزوز حتى أفريل 2019 لادخال الشريك الأجنبي.

القاضي : مصانع التركيب كانت تهدف لنقل التكنولوجية و انتم انشاتم مصانع بدون شريك اجنبي؟

وكيل الجمهورية: لكنكم بهذا الفعل خالفتهم القانون المنصوص عليه في دفتر الشروط؟