هذا ما قاله يوسف يوسفي حول حملة مقاطعة شراء السيارات

وخلال رده على سؤال حول حملة مقاطعة شراء السيارات، قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي،

أنه يجب التحلي بالعقلانية والحكومة تسعى لزرع الثقة بداية من المنصنعين إلى المستهلك، مضيفا أن الجزائري وفّيٌ لمنتوجات بلاده.

أكد وزير الصناعة، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الاثنين، إلى ولاية تلمسان أن صناعة السيارات في الجزائر،

حظيت بكافة الامتيازات وهي تحتاح إلى دعم الجميع وإلى الثقة بين المصنعين والمناولين، وحتى المستهلكين والزبائن،

لإضفاء الشفافية عبر كافة مراحل النشاط، كما أضاف الوزير أن مصالحه بصدد انشاء مرصد لمراقبة التكاليف عبر كافة مراحل نشاط صناعة السيارات.