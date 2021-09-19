هذا ما قامت به الفاف تحضيرا لسفرية النيجر

أعلنت الفاف على موقعها الرسمي، عن مُباشرتها التحضير للسفرية المُقبلة التي تنتظر الخضر، الى نيامي، من أجل مُلاقاة النيجر في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت هيئة شرف الدين عمارة، بأن مناجير المنتخب الوطني، أمين لعبدي، سيُسافر صبيحة اليوم الأحد الى نيامي برفقة الدكتور يوسف أوزنالي، مدير مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وسيكون الثنائي السالف ذكره، على موعد مع دراسة كل الخيارات المُتاحة بخصوص مكانة إقامة جمال بلماضي وأشباله، وإختيار أفضل موقع في نيامي، وهذا إضافة لتفقد أرضية الملعب الذي سيحتضن المُباراة والذي تحصل مؤخرا فقط على الضوء الأخضر من الكاف، لإحتضان المواجهة.