هذا ما قامت به روسيا بعد اعتقال مؤسس تليغرام

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفارتها لدى فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع حول مؤسس “تليغرام” بافل دوروف.

وقالت الوزارة في بيان: “فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة باعتقال دوروف، اتخذت السفارة الروسية لدى فرنسا على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلب من ممثلي رجل الأعمال، وقد بدأ الدبلوماسيون هذا العمل قبل فترة طويلة من دعوة نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف”.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن مؤسس تطبيق “تليغرام” بافيل دوروف اعتقل في مطار لوبورجيه باريس. مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا. وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن عددا من الأسباب، من بينها رفض “تلغرام” التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم مثل الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال.