هذا ما قررته النيابة المصرية بشأن منة شلبي

نفت النيابة العامة المصرية الخبر المتداول بالمواقع الإخبارية بإحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات. على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات. بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة.

قال موقع العربية مصر إنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج. بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة. عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة. وجارٍ التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية بحسب القاهرة 24.