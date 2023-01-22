هذا ما قررته غرفة الإتهام في حق “وحيدة قروج”

أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي. وابقت المتهمة غير الموقوفة ملكة جمال شمال افريقيا في نسختها السابقة المسماة “وحيدة قروج” تحت الرقابة القضائية. على خلفية متابعتها في قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وصدر قرار غرفة الاتهام بعد برمجة قضية ” وحيدة قروج” بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الاولى لذات المحكمة. وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار.

وتتابع المتهمة “وحيدة قروج” ومتهمين اثنين آخرين في قضية ذات وقائع جنائية. تتعلق بجناية تخرين وبيع المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة. المادة 17 الفقرة الاخيرة من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها.

وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهمة ” قروج وحيدة” وباقي المتهمين بعد توقيفها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة. ليلة رأس السنة بتاريخ 1 جانفي 2023. لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين”. كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل.

كما أسفرت العملية في اطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس. وسيارتين من نوع ” بيام w” و ” أودي” بالاضافة الى مبلغ مالي معتبر.

والجدير بالذكر أن زوج المتهمة ” قروج” لاذ بالفرار الى الخارج بعد تفجير القضية.