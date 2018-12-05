هذا ما قرره وكيل الجمهورية في قضية سائق “قتل” 4 أشخاص بقسنطينة

أحال وكيل الجمهورية بالمجلس القضائي بقسنطينة، ملف قضية المتسبب في حادث المرور الذي ذهب ضحيته 4 أشخاص بحر الأسبوع الجاري، على قاضي التحقيق.

حيث استمع وكيل الجمهورية اليوم الأربعاء، إلى المتسبب في الحادث، في تهمة القتل العمدي في حق 4 أشخاص وتحطيم الملك العام،

وقد تم الإستناد إلى لقطات مصورة من أشرطة فيديو رصدتها كاميرات المراقبة.

وكانت نتائج التحقيقات الأولية في الحادث الأليم الذي هز مدينة قسنطينة، وأودى بحياة 4 أشخاص، قد قادت الى أن شجارا نشب بين سائق السيارة وهو شاب يبلغ من العمر 25 سنة.

وكانت ترافق الشاب فتاة، قبل أن تنزل هذه الأخيرة من السيارة وتترجل منها، ولدى محاولتها العودة إلى داخلها لاسترجاع حقيبة يدها، انطلقت السيارة بسرعة جنونية وبشكل مفاجئ، قبل أن تهوى عبر سلالم وترتطم بالأرض مخلفة وراءها مقتل أربعة أشخاص كانوا بموقع الحادث.