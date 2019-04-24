عاجل

هذا ما قصده الفريق قايد صالح في كلمته أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
هذا ما قصده الفريق قايد صالح في كلمته أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى
بقلم موسى.ب

بيّنت وزارة الدفاع الوطني في بيان توضيحي،ما قصده الفريق أحمد قايد صالح في كلمته أمس الثلاثاء،أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى.

وقالت وزارة الدفاع ردا على قراءات مغلوطة لبعض الصحف الوطنية، وتأويلات غير بريئة كما وصفها بيان الوزارة،

إن عزيمة الجيش الوطني الشعبي وإصراره على أداء مهامه بما يخوّله له الدستور، ستظل راسخة.

كما أن البيان أكد على تعهد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضمان سلامة وأمن المواطنين.

وذلك خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها.

وهذا بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com