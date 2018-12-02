هذا ما قضى به مجلس قضاء تيبازة في قضية نغزة سعيدة

فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، في قضية نغزة سعيدة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بخصوص استئنافها ضد الحكم الصادرعن محكمة الشراقة، الذي قضى بادانتها بعامين حبس نافذة وتعويض قدره 800 مليون سنتيم.

وهذا تبعا للشكوى التي قيدها ضدها شريكاها من جنسية اندورية بتهمة الاستيلاء على اموال شركة تتمثل في مكتب دراسات في الاشغال العمومية الذي لم يسجل اي بداية اشغال منذ تأسيسه ومع ذلك قامت السيدة نغزة بسحب و التصرف في راسمال الشركة المقدر بحوالي مليار سنتيم .

و قضى مجلس تيبازة، بتعيين خبير في المحاسبة لأجل تحديد المبالغ المسحوبة والمستفيدين منها وكذا تبريرات أجرة 20 مليون سنتيم التي قررتها لنفسها دون الرجوع لباقي الشركاء كما يشترط القانون الأساسي حسب مادار في جلسة المحاكمة .

ويجدر بالذكر أن نغزة سعيدة، كانت قد أدينت من طرف محكمة سيدي امحمد، بعامين حبس نافذة ومبلغ 17 مليار سنتيم تعويض بعد الشكوى التي ودعها ضدها رعية اسباني اخر و استمرت اكثر من اربع سنوات ليتازل بعدها الرعية الاسباني امام مجلس قضاء الجزائر و يطوى الملف .