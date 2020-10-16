هذا ما كتبته “رانيا محمود ياسين” مباشرة بعد دفن والدها

طالبت إبنة الفنان الراحل “محمود ياسين” من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة مباشرة بعد تشييعه إلى مثواه الأخير.

لم تنتظر الفنانة “رانيا محمود ياسين” العودة إلى منزلها بعد دفن والدها الفنان الكبير “محمود ياسين” الذي وافته المنية يوم الأربعاء بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت رانيا، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، أثناء عودتها من جنازة والدها قائلة ” ادعوا لوالدي الآن فإنه يُسأل، ونشرت عدد من الأدعية الدينية والآيات القرآنية.

وعلق عدد كبير من متابعي رانيا علي تدوينتها داعين لوالدها بالرحمة والمغفرة خاصة انه كان يحظي بحب الملايين من الجمهور في مصر والوطن العربي .