هذا ما كشفته التحقيقات في قضية انفجار سيارة الوزارة الأولى داخل نفق «شوفاليه»!

بيجو 607» في مهمة رسمية إلى «نادي الصنوبر» تلتهمها النيران في ظروف غامضة

كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح أمن بوزريعة، حول حادثة انفجار سيارة حكومية من نوع «بيجو 607» على مستوى منطقة «شوفاليه»، عن أن السبب الذي من ورائها كان نتيجة شرارة كهربائية طالت المحرك.

الحادثة حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، تعود إلى تاريخ 2 أفريل 2018 في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، إثر بلاغ تلقته مصالح الحماية المدنية مفاده اشتعال مركبة تابعة لمصالح الوزارة الأولى من نوع «بيجو 607»، وفورها تنقلت ذات المصالح إلى الموقع وحاولت إخماد النار، إلا أن ألسنة اللهب أتت على كل المركبة.

وبالموازاة، تنقلت مصالح الضبطية القضائية من أجل فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة، أين وجدت أن المركبة كان يقودها سائق يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من منطقة بوفاريك في ولاية البليدة، الذي قامت بتحويله إلى مركز الأمن لسماع أقواله.

وأفاد السائق خلال التحقيق معه على محضر رسمي، أنه كان في مهمة رسمية من مقر الوزارة الأولى نحو «نادي الصنوبر»، وعند وصوله على مستوى حي «فري فالون» ببوزريعة، تعطلت السيارة التي كان يقودها، الأمر الذي جعله يقوم بركنها جانبا بعد توقفها كليا بمجرد وصوله إلى مدخل النفق المؤدي إلى «شوفاليه»،

وفورها قام بإخطار رئيس الحظيرة من أجل طلب المساعدة، خاصة وأنّه كان في مهمة رسمية، مضيفا أن مسؤوله أمره بإرجاع المركبة قصد تغيير قطعة الغيار.

وأضاف المتحدث أنه بمجرد تشغيل المحرك، سمع صوت انفجار، «لتأكل» ألسنة اللهب كل المركبة، ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية لإخمادها، إلا أنها احترقت كليا. ومواصلة للتحريات، تم عرض المركبة على فرقة تحقيق أكدت في تقرير خبرتها التقنية، أن انفجار المركبة كان نتيجة عطب أصاب المحرك.