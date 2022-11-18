هذا ما كشفه استطلاع عن الحراقة في فرنسا

أعطت فرنسا الضوء الأخضر لهبوط سفينة Ocean Viking “بشكل استثنائي” في تولون، وعلى متنها 234 مهاجراً. من بينهم 57 طفلاً، تم إنقاذهم جميعًا قبالة ليبيا على طريق الهجرة، وهو أخطر طريق في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن طرد 44 منهم من الأراضي الفرنسية.

وفقًا لموقع الأخبار الفرنسي CNEWS ، الذي كشف النقاب عن استطلاع أجراه معهد CSA. يعتقد 39٪ من الفرنسيين أن المهاجرين يشكلون “تهديدًا” لفرنسا. بينما يعتقد 13٪ أن المهاجرين يمثلون “فرصة”، وما يقارب النصف (48٪) يعتقدون أنهم “ليسوا كذلك”.

وفقًا لهذا الاستطلاع نفسه ، فإن اليمين الفرنسي هو الذي يأتي أولاً، مع 75 ٪ ممن يسمون بالمتعاطفين مع اليمين. وجميع الأحزاب السياسية مجتمع ، الذين يعتبرون المهاجرين تهديدًا لفرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمؤيدي الأحزاب اليمينية المتطرفة، فإن هذا الرقم يرتفع بمقدار 10 نقاط إلى 85٪.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مؤيدو اليسار الفرنسي، أن أكثر من نصف المستطلعين بقليل 56٪. يعتبرون أن المهاجرين لا يشكلون تهديدًا ولا فرصة. وتبلغ هذه النسبة تقريبًا بين ناخبي إيمانويل ماكرون 55٪.

بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن مؤيدي Europe Ecologie Les Verts أكثر حماسًا لفكرة الترحيب بالمهاجرين. 9٪ يعتقدون أنهم يمثلون تهديدًا بينما يعتقد 40٪ منهم أنهم يمثلون فرصة لفرنسا.