هذا ما كشفه التحقيق حول الإهمال بمصلحة كورونا في مستشفى قسنطينة

كشف المستشفى الجامعي ابن باديس بولاية قسنطينة، عن فتح تحقيق معمق، حول الفيديو المتداول على شبكات التواصل الإجتماعي الخاص بعدم التكفل بالمرضى على مستوى مصلحة كوفيد 19.

وجاء في البيان أن المستشفى سخر الطاقم المسير من إمكانيات مادية وبشرية من أجل التكفل الحسن بهاته الشريحة، بحوالي 190 عنصر بين أطباء، شبه طبيين وأعوان خدمة.

وأكد البيان الصادر عن مستشفى قسنطينة، أن الهدف مما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو الإساءة وتغليط الراي العام، مقرا في الوقت ذاته بوجود خروقات وتقصير كبير في التكفل بالمرضى من طرف القائمين على تسيير المصلحة.

وأشار بيان مستشفى قسنطينة أن التقصير في التكفل في المرضى، تترتب عنه عقوبات صارمة، وكذا ضد المتسببين في حالة الفوضى إلى حين إستكمال التحقيق.