هذا ما كشفه التحقيق في فيديو صور أطفال ينفذون عملية سرقة هواتف نقالة ببلفور

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالحراش من التوصل لهوية الطفلان القاصران عقب تداول فيديو لهما خلال تنفيذ عملية سرقة داخل محل لبيع الهواتف النقال بحي بيفور بالحراش وهو التسجيل الذي تم تداوله على نطاق وواسع وأثار الكثير من الجدل بخصوص سن المتورطان في السرقة اللذان ظهران بتسجيل لكاميرات المراقبة داخل المحل التجاري، وتمكنت مصالح الضبطية بعد تداول الفيديو وتقديم الضحايا التجار شكاويهم أمام مصالحهما من فك لغز عملية السرقة.

حيث كشفت التحريات أن الطفلان القاصران من مواليد 2012 لا يتجاوز سنها 13 سنة يقطنان بحي ميهوب ببراقي، معتمدين على تنفيذ عمليات السرقة بتحرير من أطراف أخرى توصلت لهم التحريات الأمنية ويتعلق الأمر بكل من صديق للقاصران يدعى” ب.ب” وشقيق احدهما المدعو” ب.إ” اللذان كانا وراء تحريضهما على عمليات السرقة و مساعدتهما في تنفيذ المخططات بمساعدتهم للتسلل وجدة أحد الأطفال القصر المدعوة” ب.ف” الذي تبين من خلال التحريات أنها تكفلت بتقسيم المسروقات بينهم، وخبرت المال المسروق بخزانتها.

واستنادا لما تحصلت عليه “النهار” من معلومات بخصوص القضية التي أثارت استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 8 سبتمبر الفارط اين تم تسجيل قضية سرقة داخل محل تجاري استهدف مركز تجاري “بازار حسان بادي ” بالحراش ملك للمدعو “و.ع” وعليه تم فتح تحقيق انطلقت لمعاينة الاماكن، حيث تبين ان المكان عبارة عن مركز تجاري يقع بحي بلفور بالحراش به اربع طوابق تحتوي على محلات تجاري وطاولات عرض لبيع الهواتف النقابة ملك للضحية”و.ع” حيث تسلل المشتبه فيهم عبر الستار الحديدي الخاص بمدخل المركز التجاري ، وبالمعاينة تبين ان السرقة استهدفت اربع طاولات عرض الهواتف النقالة، ثلاثة في الطابق الأرضي وواحدة بالطابق الأول، ملك لاصحابها المدعويين ” ب.م”،”ش.ع”، “ل.ي”و” ج.م”، كما تم معاينة أغراضهم ملقاة على الأرض، بالإضافة إلى تحطيم اقفال الصندوق الخاص بالطاولات وسرق منها مبالغ مالية وهواتف نقالة.

وباستغلال كاميرات المراقبة المنصبة بالأماكن، والتي أظهرت تسلل المشتبه فيهم وهم يقومون بالسرقة،تم تحديد هويتهما ويتعلق بالطفلان القاصران” ب.و.ح” ، و “ق.م” البالغان من العمر 13 سنة ينحدرون من حي ميهوب ببراقي، كما تم استرجاع محفظة صغيرة تحتوي على مبلغ يقدر ب 6 ملايين سنتيم قام المشتبه قيهما برميها والتخلص منها أثناء فرارهم، بعدهما اكتشف أمرهم من قبل أحد المواطنين.

والد أحد الأطفال القصر يكشف المستور

وهذا وقد كشفت التحريات من خلال سماع والد القاصر “ق.م” ان ابنه خرج برفقة صديقه” ب.و.ح” حوالي الساعة الرابعة صباحا على متن سيارة لتطبيق ” يسير” وبوصولهما الى حي بلفور توجها الى المركز التجاري المستهدف و الذي سبق لقاصر” ب.و.ح” معاينته، والتخطيط لسرقته رفقة شقيقه” ى.إ” مؤكدا أن شقيقه قام برفع السياج الحديدي و تسلل القاصران عبره، حيث اتجها الى احدى الطاولات وسرق ابنه مبلغ 17 مليون سنتيم، فيما سرق مرافقه مبلغ كبير آخر، ومنه توجها لسرقة الهواتف النقالة ، غير انهما بعد سماع خطوات شخص قادم لاذا بالفرار، واتجها الى منزل جدة القاصر”ب.و.ح” القاطنة بحي بومعطي التي قامت بتقسيم المسروقات بينهما.

حيث تحصل ابنه على مبلغ 17 مليون سنتيم، فيما اخذ “ب.و.ح” الجزء الأكبر.

وخلال سماع ابنه القاصر”ق.م” صرح انه توجه بعد السرقة لحي باب الوادي اين اشترى ملابس واحذية فيما اتجه صديقه “ب.و.ح” الى بين خالته بالدويرة أين مكث ثلاثة أيام. واكد ان شقيق صديقه القاصر هو من خطط للسرقة وهو من قام بتحريضهما عليها. سواءا السرقات السابقة او الحالية، وان المسروقات يسلمونها للمدعو “الياس” بالدويرة لبيعها لهم.

وبسماع اقوال شقيق القاصر” ب.و.ح” اكد انه علم بان شقيقه قام بالسرقة عن طريق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، موضحا انه شقيقه لم يدخل للمنزل منذ ثلاثة أيام، وانه قام بنصح شقيقه لكن هناك من يبيع المؤثرات العقلية لشقيقه القاصر و يستغله.

وبسماع المشتبه فيه “ب..ب” صرح انه رافق جاراه القاصران يوم الوقائع للمسبح، وان صديقه”ب.و.ح” كان بحوزته 38 الف دج ، حيث غادر المكان وانه في اليوم الموالي تقرب من منزله العائلي رجال الشرطة، وتم اعلامه ان ” ب.و.ح” متورط في سرقة محلات تجارية ببلفور، ، مؤكدا انه لم يكن على علم بذلك.

الاستيلاء على مبالغ معتبرة من ثلاث محلات تجارية

وفي سياق التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية فقد تم الضحايا أصحاب المحلات التجاري محل السرقة حيث أكد الضحية ” ب.م.أ” انه تلقى اتصالا من جاره يعلمه بتعرض محله التجاري للسرقة، ولدى تنقله تاكد من الأمر، واكد انه لم يعثر على مبلغ مالي يقدر ب 243 مليون سنتبم بالإضافة إلى مبلغ 6 ملايين سنتيم كانت بصندوق النلود.واه تعرف على المشتبه فيهم بع تفقد كاميرات المراقبة.

من جهته الضحية الثاني المدعو” ل.ي”. اكد خلال التحقيق الامني انه تعرض لسرقة مبلغ 30 مليون سنتيم وهاتفين نقالين. فيما اكد الضحية الثالث انه عثر على اغراض طاولته مبعثرة وبعد تفقد الكاميرات تبين ان الاطفال القصر قاموا بسرقة 10 هواتف من الدرج ليعثر عليها لاحقا ىطاولة الضحية “ل.ي”.

وبناءا على ما كشتفه التحريات تم توجيه أصابع الاتهام للطفلان القاصران صاحبا 13 سنة ومتابعتهما بالسرقة وتحويلهما على قاضي الاحداث.

ومتابعة كلا من “ب.ب” وشقيق أحد القصران المدعو” ب.إ” بتهمة تحريض قصر على السرقة وفساد الاخلاق واستغلال سن القصر في عمليات سرقة. ومتابعة جدة المتهم القاصر” المدعوة ب.ف” باخفاء أشياءمسروقة عقب العثور على مبلغ المسروق بخزانتها، وتاكيد القاصر” ق.م” بانها قسمت المسروقات بينهما.

تجدر الإشارة ان محكمة الحراش قد أجلت البث في ملف الحال لتاريخ 23 سبتمبر الجاري لإحضار الشهود بطلب من الدفاع في انتظار ما سكتشف عنه المحاكمة من مستجدات.