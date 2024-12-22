هذا ما كشفه تحقيق مع “حراڨ” نجا من الغرق !

تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية شاب “حراق” نجا بأعجوبة من الموت غرقا، حيث كان رفقة مجموعة من الشباب على متن قارب لرحلة غير شرعية كانت مبرمجة. بعدما انقلب القارب بهم في عرض البحر ،و توفي على إثرها العديد من الشباب غرقا.

حيث تبين خلال البحث في هوية الشاب “الحراق” الناجي، أنه مسبوق قضائيا يدعى”ل.أ” محل أمر بالقبض من الجهات القضائية. بعد صدور حكم يُدينه بـ 12 سنة حبسا نافذة مع 2 مليون غرامة مالية. لتورطه في قضية حيازة المخدرات بغرض الترويج.

المتهم الموقوف مثُل اليوم أمام محكمة الشراقة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. حيث تعود ملابسات القضية المتابع فيها لمعلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمهلوسات بكل انواعها بالمنطقة. حيث تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية أحدهم. ويتعلق الأمر بالمدعو”ا.أ” الذي ألقي القبض عليه وتفتيش مسكنه تم العثور به على كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات. هذا الأخير كشف خلال سماع أقواله عن هوية المتهم الثاني هذا الأخير بتفتيش مسكن والده عثر به أيضا على 5 أقراص مهلوسة. و4 قطع مخدرات. لتوجه له التهم السالف.

المتهم أنكر خلال محاكمته علاقته بترويج المخدرات مطالبا على لسان دفاعه بإفادته بالبراءة أصلا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة بحقه، مع إرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.