هذا ما كشفه وكيل الجمهورية عن جثة مفقود منطقة الضاية

بينت المعاينة الميدانية لوكيل الجمهورية لدى محكمة المدية والطبيب الشرعي أنه لا آثار للعنف على جثة بلعيد هجالة مفقود منطقة الضاية.

ويأي ذلك، في انتظار ما يفضي إليه التقرير النهائي الطبيب الشرعي، وما تسفر التحقيقات التي لا تزال متواصلة حد الساعة.

وحسب بيان لمحكمة المدية، فإنه وبتاريخ 30/12/2020 حوالي الساعة الثانية والنصف زوالا، تم العثور على المعني متوفيا.

وكان المرحوم متواجدا في أسفل الوادي بمنحدر بين الأحراش.

وتم ذلك أثناء القيام مختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية وكذا بعض مواطني بلدية تمزقيدة بالبحث عن المعني.

لتنتقل ذات المصالح، على الفور رفقة الطبيب الشرعي وكذا الشرطة العلمية التابعة لمصالح الدرك الوطني.

وتم معاينة جثة المعني، رفقة الطبيب الشرعي والذي أكد أنه لا يوجد أي آثار عنف على جسده.

كما قامت مصالح الشرطة العلمية بأخذ صور فوتوغرافية للمكان وذلك لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.

وبعد المعاينات الميدانية، تم تسخير مصالح الحماية المدنية لإنتشال جثة المرحوم.

كما أمرت مصالح المحكمة، الطبيب الشرعي بتشريح الجثة لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة.

وأشار البيان، إلى إن التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المرحوم بلعيد هجالة لا تزال متواصلة.