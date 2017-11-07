هذا ما لا تعرفة عن فوائد التمر..

يحتوي التمر على فوائد غذائية عظيمة للإنسان وللأطفال الصغار بشكل خاص، ويتكون من عدة فيتامينات.

ويُطلق على التمر منجم للفيتامينات، لإحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، والفسفور، والكبريت، والصوديوم، والبوتاس، والكلور، والمغنيسيوم، وفيتامين (أ،ب1،ب2،ج).

فوائد التمر…

– يُعالج الأمراض الصدرية

– يقوي من نشاط الغدة الدرقية.

– يُقوّي الأوعية الدموية ويليّنها.

– يعالج نزلات البرد والسعال والتهاب القصبات.

– يقي من حصى الكلى والمرارة. يعالج النقرس.

– يطرد البلغم.

– يقي من أمراض وأرتفاع ضغط الدم.

– يعالج البواسير.

– يحد من النزيف.

– يقي من الغثيان والدوخة.

– يكافح مظاهر الشيخوخة.

– يحفظ توازن نسبة السكر في الدم؛ لذلك يوصى بتناول ثلاث أو سبع حبات يومياً.

– يشفي من الإمساك.

– يعالج فقر الدم (الأنيميا)؛ لغناه بالحديد.

– يكسب الجسم القوة والنشاط. يسد الشهية لتناول الطعام.

– يعزز من دور الجهاز العصبي؛ لوجود عدد كبير من العناصر الغذائية فيه.

– يسهل من عملية الولادة والطلق للمرأة الحامل؛ لاحتوائه على هرمون ببتوسين.

– يقوي الأعصاب والعضلات.

– يعالج الالتهابات المفاصل والروماتيزم.

– يعالج من أمراض العين المختلفة؛ كالعشا الليلي.

– يحفز من دور الجلد وجعله رطباً وسليماً.

– يحفظ صحة اللسان والفم.

– يقوي من دور حاسة السمع يشفي من طنين الأذن خصوصاً عند كبار السن.

– يزيد من إدرار الحليب عند الأم المرضعة.

– ينظف الكبد.

– يدر البول.

– يفيد للكلى.

– يكسب الجسم الاسترخاء، ويُقلّل من التوتر العصبي والقلق.

– يعزز من وظائف الدماغ؛ لغناه بمادة الفسفور.

– يزيد من النشاط الجنسي. يقي من سرطان الأمعاء.