هذا ما نصحت به الحماية المدنية المواطنين في حال انفجار أحد إطارات السيارة

قدمت الحماية المدنية لولاية تيبازة الى المواطنين مجموعة من النصائح في حال انفجار أحد اطارات السيارة بسرعة تتجاوز100كم/ساعة.

ونصحت “عند إنفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئاً قدر الإمكان وقم بتثبيت المقود، بكلتا يديك بقوة”.

ودعت الى ابقاء القدمين بعيداً عن الفرامل وعدم الضغط نهائياً، مع البقاء في نفس المسار، وعدم الخروج من الطريق.

وإذا كانت السيارة ذات ناقل حركة يدوي، دعت الى تغيير محول السرعة للأدني تدريجياً، شرط السيطرة على السيارة جيداً.

وأضافت “لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة “.

وقالت “عند إنخفاض السرعة الى50 كم/ ساعة، يمكنك ضغط الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة”.