هذا ما وصلت إليه أشغال ترميم القناة الرئيسية لبئر خادم

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر عن الانتهاء من إصلاح قناة الصرف الرئيسية لبئر خادم بشكل كلي.

وحسب مدير الأشغال العمومية، عبدالرحمان رحماني، ستشرع الفرق المجندة لترميم قناة الصرف الرئيسية اليوم الثلاثاء في أشغال الخرسانة.

وعرفت هذه القناة تسربا هاما للمياه تسبب يوم الخميس الفارط في انزلاق للتربة وظهور حفرة كبيرة عمقها 15 مترا.

إضافة لذلك، أدى الانزلاق الى غلق الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الجزائر العاصمة والبليدة.

وتمثلت أشغال ترميم القناة الرئيسية المصنوعة من الفولاذ (قطرها 1,5 متر) في تغيير كل الأجزاء المتلفة على طول 20 مترا. بغية تحرير هذه القناة بشكل سريع والشروع في مرحلة ملئ الحفرة.

وبهدف الوصول الى قناة الصرف الرئيسية وتحديد الأجزاء المتلفة، تم تجنيد عدة آليات منها مجرفات كبيرة. من أجل حفر ما يقارب 20 مترا من العمق وتوسيع مساحة الحفرة بالشكل الذي يسمح لفرق التدخل بالقيام بالإصلاحات.

وقال المتحدث نعتزم إطلاق أشغال الخرسانة اليوم الثلاثاء بعد ان تم إصلاح القناة. حيث سيتم في المرحلة القادمة العمل على إعادة تشكيل التربة وتثبيتها من خلال ملئها بالعديد من طبقات.

مشيرا إلى أن كل الأطراف المعنية بأشغال إصلاح هذه القناة قد تم تجنيدها بشكل دائم لاسيما مصالح الولاية. ومؤسسة سيال وسونلغاز والموارد المائية وكذا سلكي الحماية المدنية والأمن الوطني بالإضافة إلى كل المعدات والوسائل اللازمة لهذه الأشغال.

وبخصوص تاريخ الانتهاء من هذه الأشغال التي تم تحديدها في وقت سابق بـ15 يوما من طرف والي ولاية الجزائر. أكد رحماني أنه سيتم احترام هذه الآجال مبرزا أنه قد تم الانتهاء من الأشغال الرئيسية المتمثلة في تحديد واصلاح القناة.

مشيرا الى انه سيتم قريبا اطلاق مشروع انجاز قناة جديدة للمياه المستعملة في هذه المنطقة.

مضيفا أن هذه القناة لن تكون على مستوى الطريق الوطني وانها ستسمح بالاستغناء عن القناة القديمة.

وتم غلق الطريق الوطني رقم 1 وتحويل حركة المرور إلى وجهات محاذية, إلى غاية إتمام الأشغال.

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